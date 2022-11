Einfach ein großes Rätsel: billiges Fleisch, teure Milchprodukte!

Alles ist erheblich teurer geworden, das sind wir ja inzwischen gewöhnt. Für die einen existenzbedrohend, für andere einfach sehr ärgerlich. Was ich aber nicht verstehe: Warum ist Fleisch im Verhältnis nicht in dem Maß teurer geworden wie Milch und Milchprodukte? Ganz konkret am 28. Oktober - ein Kilo Schweinsschnitzel, freilich in Aktion, 7,99 Euro, zehn Deka feine Wurst, ebenso natürlich als Sonderangebot, 1,09 Euro.

Beim Diskonter kostet ein Becher Schlagobers inzwischen 1,35 Euro, Butter über 2,20 Euro. Auf Fleisch verzichten inzwischen ja viele Konsumentinnen, Milchprodukte gehören aber immer noch in den täglichen Warenkorb - also wird da kräftig zugelangt!

Wie lange dauert es, wie viel Futtermittel, Energie und Arbeit braucht es, bis ein Schwein geschlachtet und zerlegt ist, beziehungsweise bis daraus eine schmackhafte Wurst erzeugt wurde? Da handelt es sich um sechs Monate bis zur Schlachtung.

Milch wird täglich erzeugt, und zwar in Überschussmengen, eine Hochleistungskuh erzeugt bis zu 50 Liter Milch täglich! Auch für deren Futter sind natürlich erhebliche Aufwände nötig, aber es "sprudelt" täglich das weiße Gold. Der Selbstversorgungsgrad mit Milch liegt in Österreich bei über 160 Prozent. Für die Erzeugung eines Viertel Kilo Butter braucht die Molkerei sieben bis acht Liter Milch.

Daher denke ich inzwischen, dass all diese Preise nicht fair kalkuliert sind, sondern schlichtweg die Krise ausgenützt wird, um "abzuschöpfen". Den Milchbauern vergönne ich einen besseren Preis, denn sie waren lange unterbezahlt und mussten durch Steuerzahlungen, sprich Subventionen, bei der Stange gehalten werden. Dass aber die Molkereien derzeit wohl erhebliche Gewinne einfahren und der Handel kräftig mitnascht, finde ich mehr als ärgerlich. Dass da etwas faul sein könnte, zeigt mir auch die Tatsache, dass die Preiskommission nach langem Zögern jetzt offenbar auch im Lebensmittelbereich kontrollieren wird, nachdem das bei unserem "Allerheiligsten", den Treibstoffpreisen, schon im September passiert ist.

Ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen heraus kommt - bis dahin wird mein Ärger anhalten!





Barbara Plätzer-Neumann, 5300 Hallwang