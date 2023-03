Einfache Lösung für Radweg am Kai

In ihrer Ausgabe vom 30. März 2023 auf der Seite 4 im Lokalteil berichten die SN von Problemen mit dem Radweg am Giselakai, direkt vor der Staatsbrücke. Da ich 45 Jahre in der Stadt gearbeitet und gelebt habe, kenne ich die Situation sehr gut. Als ich selbst dort einmal mit dem Fahrrad unterwegs war, spazierten zwei Polizisten von der Rathaus Wachstube auf diesem "Radweg", die ich auch zur Rede stellte.

Ursprünglich war das auch nur ein Gehsteig, der einfach umfunktioniert wurde.

Eine einfache Lösung wäre, den Gehsteig bzw. Radweg auf Straßenniveau abzusenken und den Radfahrstreifen mittels Sperrlinie zu kennzeichnen. Das wäre dann auch für jeden Fußgänger als Radweg ersichtlich.



Franz Hamanek, 5300 Hallwang