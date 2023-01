Einfache Lösungen helfen nicht in Krisenzeiten

Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die FPÖ noch bei jeder Regierungsbeteiligung der letzten zwei Jahrzehnte gescheitert ist. Sie werden wieder scheitern, aber der Schaden, den sie dabei anrichten, ist vielleicht nicht wiedergutzumachen.

Wir sind in einer schwierigen Zeit und zufriedenstellende Lösungen zu Themen wie Ukraine-Krieg, Energie, Teuerung, Klimawandel, Migration und Corona zu finden ist eine fast übermenschliche Aufgabe für jede Regierung. In solchen Zeiten sprießt dann wieder extrem rechtes Gedankengut, weil einfache Lösungen der Probleme versprochen werden, und die Menschen wollen einfache Lösungen: Zum Beispiel lösen ein neuerlicher Kuschelkurs mit Putin und ein Beenden der Sanktionen das Energieproblem und die Teuerung (nicht die Sanktionen sind schuld, sondern Putins völlig grundloser Krieg gegen die Ukraine), Klimawandel findet nicht statt, nur kleine Schwankungen, also brauchen wir auch keine Vorkehrungen treffen, Migration wird mit einer Mauer (Festung Österreich) und mit Abschiebungen aller, die nicht in das Konzept passen, gelöst. Bleibt noch Corona, das wird geleugnet, die Menschen sind am Anfang der Pandemie an einem harmlosen Schnupfen gestorben und ab Einführung der Impfung an ebendieser Impfung.

Ich möchte nicht in einem Land leben, welches von der Regierung eingemauert wird, das sich Demokratie an die Fahnen heftet, in Wirklichkeit aber mit Ungarn liebäugelt, wo die Demokratie schon weitgehendst kontaminiert wurde.

Weiters zur EU, welche zugegebenermaßen ein bürokratisches Unikum ist, aber trotzdem besser als keine EU. Wir als Miniland Österreich sind, auf uns selbst gestellt, nicht überlebensfähig. Wir sind nicht die Schweiz, wo das Geld der Welt gebunkert wird. Die EU ist die Antwort auf Großmächte wie China, Indien, USA, Russland. Ein Großteil der Menschen in Großbritannien bereut den Austritt bereits, außer ein paar verknöcherte, ewig gestrige Hardliner.

Ich möchte auch in Zukunft in Österreich frei atmen können und nicht freiheitlich!







Roswitha Lengheim, 5301 Seekirchen