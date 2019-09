Einfamilienhauswahnsinn

So bezeichnet der Architekt Harald Kuster in einem Bericht in den SN vom 19. 8. 2019 unsere Praxis des Bauens von Ein- oder Zweifamilienhäusern. Dass wir für Architekten ein rotes Tuch sind, weiß ich schon lange, zumal diese an uns kaum etwas verdienen. Dennoch kann dieser Artikel nicht unwidersprochen bleiben.

Häuslbauen ist für viele nicht so wohlhabende Menschen im Land die einzige Möglichkeit, sich Wohnungseigentum zu schaffen. Eigenleistung ist nur hier möglich und ohne Eigenleistung hätten ich und viele andere auch kein Wohnungseigentum.

Ein geschickter Handwerker schafft es locker, um die Hälfte jenes Geldes, welches pro Quadratmeter in einem Wohnblock zu bezahlen ist, sich ein Haus zu bauen. Bei den Betriebskosten ist die Differenz noch viel größer.

Was die Natur betrifft, sind - neben dem Wald - unsere Hausgärten das einzige, wo die Bienen noch Nahrung finden. Während die Bauern ihre Wiesen lange, bevor die erste Blume blüht, mähen und das Gras in Plastik verpacken, blüht in unseren Gärten vom Frühling bis in den Herbst immer etwas. Gartenbauvereine veranstalten gelegentlich einen Tag der offenen Gartentür, da kann sich jeder davon überzeugen. Ich hab noch nie solche blühende Gärten um Wohnblöcke gesehen.

Wie immer wieder von unseren Gegnern behauptet wird, verbrauchen wir den Grund auch nicht, sondern entziehen ihn nur der landwirtschaftlichen Produktion und geben ihn der Natur zurück. Solange unsere Molkereien sich rühmen, ihre Produkte bis nach China und in die Mongolei zu verkaufen und unsere jungen Kälber auf widerlichste Weise mangels Nachfrage im Land nach Spanien transportiert werden, besteht auch keine Gefahr einer Hungersnot.

Das einzige Problem in Sachen Raumordnung sind unsere Gemeinden und ihre Aufsichtsbehörden. Diese können es noch immer nicht lassen, gegen alle Vernunft, wenn die richtigen Freunde kommen, in weit entfernten Bauernweilern Bauland zu widmen und im Gegenzug Menschen von bestens geeigneten zentrumsnahen Grundstücken regelrecht zu vertreiben. Nußdorf ist hier ein gutes Beispiel.



Hans Haberl, Kleinberg, 5151 Nußdorf