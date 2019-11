Einführung eines Rücklaufsystems

Red Bull plant in den USA den Bau einer neuen Abfüllanlage, die Kapazitäten müssen offenbar weiter gesteigert werden. Bei meinen Jogging-Runden sammle ich seit Jahresbeginn weggeworfene Flaschen und Dosen, ich betreibe so genanntes Plogging. Leider werden dabei die Red-Bull-Dosen immer in Überzahl vorgefunden.

Es wäre höchst an der Zeit und wünschenswert, wenn die Firma mit einem kleinen Teil des Werbeetats ihre Konsumenten/-innen dazu animieren könnte, die Dosen sachgerecht zu entsorgen. Noch besser wäre es, im Sinne von wahrgenommener Umweltverantwortung ein Rücklaufsystem einzuführen.



Gerhard Bleimschein, 4623 Gunskirchen