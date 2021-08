Neuer Projektleiter & Assistenz gesucht. Vorab, das ist ein sehr herausfordernder und auch psychisch anstrengender Job, der neu besetzt werden will. Die ÖBB suchten neue Mitarbeiter, die veraltete Projekte aus den 1990ern zu Ende bringen sollen. Dass das Urzeit-Projekt Flachgautunnel ein Steuergeld-Verprassen sondergleichen ist, soll der Politik letztlich klargemacht werden. Personen, die sorgsam mit Steuermilliarden umgehen und starren Vorgaben der (Bau-)Großkonzerne Paroli bieten, sind jetzt gewünscht. Engagierte Ingenieure/-innen und Planer/-innen, die angesichts der 2030-Klimaziele innovative Lösungen (neue Zugsteuerungen, Haltebuchten etc.) vorantreiben, die rasch zu einem Umstieg auf die Schiene führen, sind nun gefragt. Eingefrorene Muster dürfen sich ändern, neue Jobs dürfen das auch! Ich hoffe, dass die ÖBB bald kompetente Mitarbeiter einstellen, die nicht immer an einer Neubaustrecke festhalten.

Romana Eder jun., 5203 Köstendorf