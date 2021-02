Ich lese die Kolumne von Manfred Koch jede Woche mit größtem Vergnügen, aber selten habe ich so gelacht wie heute morgen. Er hat den Nagel (was den Bildungs-Hintergrund betrifft) derart auf den Kopf getroffen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Leserbrief schreibe und wünsche mir, dass Herr Koch den SN und seinen Lesern lange erhalten bleiben möge.

Gertrud Zobel,