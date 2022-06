Einheitliche Ladekabel sind ein guter erster Schritt

Ein guter erster Schritt nach jahrelangem zähen Ringen (siehe SN, 8. Juni 2022 "Einheitliche Ladekabel"). Gut Ding braucht Weile?

Da sieht man die geringe Macht der Demokratien im Vergleich zu Großkonzernen.

Es sollte viele schneller gehen und weitere Schritte sollten bald folgen. Zwei Beispiele:

1. Einheitliche Stecker und Spannungen für Laptops, Drucker, etc. Diese Geräte sollten -- sofern sie keinen 230 V Anschluss haben - für 12 V oder 24 V ausgelegt sein, damit könnten diese Geräte problemlos im KFZ betrieben werden.

2. PC, Server, etc. sollten grundsätzlich so ausgeführt werden, dass sie sowohl mit 230 V Wechselspannung als auch mit Gleichspannung 24 V betrieben werden können.

Damit könnten USV Anlagen wesentlich billiger und mit weniger Energieverlusten ausgeführt werden. Heutige USV Anlagen "gehen ja mit der Kirche ums Kreuz". Es wird von der Batteriespannung auf 230 V Wechselspannung umgewandelt in den angeschlossenen Geräten wird wiederum von 230 V Wechselspannung auf die intern erforderlichen Gleichspannungen umgewandelt.

Mit diesen zwei Schritten ließen sich vermutlich wesentlich mehr Ressourcen einsparen als mit einheitlichen Handy Ladegeräten.

Laden ohne Steckkontakte ist eine schöne Hoffnung. Der elektronische Aufwand ist höher und die Energieeffizienz ist deutlich schlechter als bei direktem Steckanschluß - also kein grüner Weg!

DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz