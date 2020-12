Ganz nachvollziehbar ist in dieser mehr dem Prinzip der Beliebigkeit als jenem der Logik folgenden Corona-Zeit die FFP2-Tragepflicht in Gondeln und sogar in überdachten Sesselliften nicht unbedingt. In vollgepferchten U-Bahnen, Zügen oder Bussen reicht hingegen eine herkömmliche MNS-Maske. Ein weiterer Anschlag auf die ohnehin schon ausgedünnte Freizeit und vor allem auf den Amateursport, der große Bedeutung hat, aber seit Monaten zu kurz kommt.

Mag. Martin Behrens, 1230 Wien