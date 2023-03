Einheitliche Wege finden

Es macht mich traurig und wütend. Die Wellen des Mittelmeeres spülten eine große Zahl an toten Menschen mit den Resten eines zerschellten Fischkutters an die Küste Italiens, an der Außengrenze der EU. Die Zahl, der auf gefährlichen, von Schleppern organisierten Fluchtwegen, zu Land, oder zu Wasser verunglückten Schutzsuchenden und Migranten wächst von Jahr zu Jahr. In Ermangelung sicherer, legaler und geregelter Fluchtwege setzen die von offensichtlich existenzieller Not Betroffenen alles auf eine Karte, um mit Hilfe eines "Schlepper-Horror-Taxis" die EU, als letzte Hoffnung eines Neuanfangs zu erreichen. Wir informierten Europäer/-innen wissen von diesen Tragödien und nehmen auch nachgewiesene grobe Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen und Migranten wie Folter, Vergewaltigung, unzumutbare Lageraufenthalte, und Pushbacks oft nur mit einem Achselzucken zur Kenntnis. Zudem lähmen die Verweigerung der Zusammenarbeit mancher EU Staaten, die Parolen der Angstmacher, die Ströme der geschürten Ängste und Vorbehalte und ein Weiterreichen der Verantwortung jegliches konstruktive Fortschreiten beim Finden und Organisieren von menschenrechtskonformen Maßnahmen und Wegen einer einheitlichen europäischen Asyl und Migrationspolitik. So kann und darf es nicht weitergehen. Im Namen der europäischen Werte-Union und aller Menschen deren Leben aufgrund mangelnder politischer Initiativen in Gefahr ist, ist es allerhöchste Zeit alle Hebel in Bewegung zu setzen und das Richtige zu tun.

Petra Buchner, 5110 Oberndorf