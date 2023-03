Einheitsbrei statt Kreativität

Sehr geehrte Frau John, Ihre Ansicht bezüglich Schulalltag für Kinder ab zehn Jahren gibt sehr zu denken (SN, 17. 3.) und deshalb nochmals mehr, weil Tag für Tag sehr viel Wertvolles an Vielfalt verloren geht. Es werden die Jugendlichen in Normen gepresst, die das Individuelle kaum mehr zulassen. Gerade das wäre eine Quelle der Erholung und des Schöpferischen. Das tut gut, das zwängt weniger ein und verhindert Druck.

Als frühere Pädagogin an einer Hauptschule und Mutter zweier Kinder und Enkelkinder, habe ich auch Erfahrungen gesammelt. Mein Eindruck ist der, dass der Übertritt von der Volksschule ins Gymnasium nicht ausreichend fließend verläuft. Das ist ein Quantensprung, der oftmals ohne elterliche Unterstützung nicht klappt. Das bedeutet nicht gleich, dass ein Schulkind den höheren Anforderungen nicht gewachsen ist. Es wird oftmals nicht dort abgeholt, wo es nach dem Ende der Volksschule entlassen wurde. Es wird sehr viel vorausgesetzt und die didaktische Methodik ist nicht im Vordergrund.

Die Schule übernimmt seit vielen Jahren neben dem Bildungsauftrag vermehrt Erziehungsaufgaben. Das bedeutet, dass wertvolle Unterrichtszeit für wichtige Erziehungsarbeit aufgewendet werden muss, um die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen zu stärken und Mobbing zu verhindern.

Mein Zugang zur guten Schule ist jener, der Vielfalt fördert. Die seit Jahren praktizierte Gleichmache um Standards zu vereinheitlichen, bedingt den Einheitsbrei.

Das Kreative geht vermehrt verloren. Der Druck steigt und das macht wenig Spaß.

Die Lehrpersonen trifft keinesfalls die Schuld. Sie zeigen in bewundernswerter Weise viel Engagement und Idealismus, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu bilden.



Andrea Rummel, 5090 Lofer