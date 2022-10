Einige sind so!

Die Offenbarungen des Herrn Thomas Schmid, überhaupt die Skandale, die sich in den letzten Jahren auf höchster politischer Ebene abgespielt haben; dieses rücksichtslose Gieren nach eigener Macht, nach Einfluss und Geld; diese Benutzung staatlicher Einrichtungen ausschließlich zum Selbstzweck. All das und mehr erweckt tiefes Grauen, erschüttert unsere Demokratie und unser Werte.

Hämisch und höhnisch grinsende "Gesichter" von Herren wie Sobotka, Kurz, Kickl, Strache usw., mein Gott, was braucht es noch, um mit Hilfe des Bundespräsidenten und anderer politischer Kräfte dafür zu sorgen, dass diese charakterlosen Menschen endlich von der politische Bühne verschwinden.

Herr Bundespräsident, liebe Landeshauptfrau und -hauptmänner, lieber Nationalrat und Bundesrat, es ist höchste Zeit zum Handeln. Wir können nicht auf Gerichtsurteile warten, das Fehlen jeglicher Moral ist klar zu erkennen und reicht aus, um zu sagen: hinweg, rasch, konsequent, reinigend! Und dann bitte Neuwahlen und wer die "alten Gesichter" in die Wahl schickt, den wird der Wählerwille strafen. Wir brauchen viele Reformen, doch jene der Spitzenpolitik steht allen anderen voran! Weil die meisten nicht so sind, die paar wenige aber so bleiben.

Günter Österer, 5020 Salzburg