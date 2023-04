Einkaufszentrem - grüner Winterschlaf?

Zuletzt war im SN-Lokalteil zu lesen, dass Frau LR Berthold noch ein Gutachten einfordert und zuwartet, über ein großes Paket mit neuen Verkaufsflächen für Handelsbetriebe (positiv oder negativ) zu entscheiden. Frau Dr. Rössler zeigte den Plänen von Wiener Städtischer in Wals-Himmelreich und vom Europark in Taxham die kalte Schulter. Der Landeshauptmann war sowieso nie ein Freund der "Entwicklungen" in Himmelreich (man erinnere sich an Centra Bau, Airportcenter u. a.) und unterstützte Dr. Rössler dabei. Dr. Schellhorn zeigte beim nächsten Europark-Anlauf bekanntermaßen grüne Haltung und entschied als einziger mit Nein, Dr. Haslauer machte vorher schon kehrt und befürwortet nun sogar neben Europark-Erweiterung im Paket eine neue Genehmigung für Wals-Himmelreich. Dr. Schellhorn musste innerhalb der Grünen Mag. Berthold weichen, die zum Paket mit gleich mehreren Projekten nichts mehr hören ließ. Grüner Winterschlaf zu Frühlingsbeginn oder ein Kniefall?

Franz Gimpel, 5020 Salzburg