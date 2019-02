Ich durfte (musste) im Dezember und im Jänner einige Tage im Krankenhaus Zell am See verbringen. Ich möchte mich bei Primar Asche und seinem ganzen Team (Ärzte, Krankenschwestern, Reinigungspersonal usw.) in der Allgemeinchirurgie recht herzlich bedanken. Alles perfekt. Ich habe mich in guten Händen gefühlt.



Anzeige

Martin Deutinger, 5760 Saalfelden