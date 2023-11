Einmal etwas Positives

Montag, 11 Uhr, Wartebereich Passamt.

Meine Gattin und ich kommen in Erwartung einer längeren Wartezeit und eines/r gelangweilten, in Routinearbeit verlorenen mürrischen Mitarbeiters/in. Völlig falsch. Punkt 11.07 Uhr zur vereinbarten Zeit Aufruf unseres Namens. Eine äußerst freundliche, hilfsbereite und auch humorvolle Mitarbeiterin begleitete uns trotz einiger kleiner Unzulänglichkeiten unsererseits durch den Formulardschungel, sodass die Ausstellung der beiden Personalausweise fast zu einem Vergnügen wurde.

Zu unserer Überraschung kamen diese dann trotz einem Feiertag bereits am Freitag bei uns an. Glückwunsch an das Passamt Stadt Salzburg!



Dr. med. univ. Rudolf Kaiser Primar i. R., 5020 Salzburg