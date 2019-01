Einmaliges Neujahrskonzert mit Lisi Fuchs

Ich hatte das große Glück, beim heurigen Neujahrskonzert im Projektchor mitzusingen. Es war eine einmalige Erfahrung! 250 Sänger/-innen aus allen Teilen Salzburgs, aus Oberösterreich und Bayern versammelten sich zu diesem Projekt. Die dreimonatigen Proben waren zeitaufwändig und anstrengend. Aber dann: Konzert in der Felsenreitschule, "Carmina Burana" von Carl Orff, drei Vorstellungen vor ausverkauftem Haus, drei Chöre, die Philharmonie Salzburg, drei Solisten/-innen, und mittendrin Lisi Fuchs, die diese fast 400 Personen leitete, anspornte, motivierte und mit sicherer, präziser und sensibler Hand unmissverständlich und unwiderstehlich dirigierte. Sie zeigte uns genauestens alle Einsätze, sang auswendig das ganze Stück mit, lebte mit. Sie ließ das Orchester mit der Solistin mitatmen, sie motivierte und forderte, sie hatte natürlich auch bei den tollen Lichteffekten ihre Hand im Spiel.

Das Publikum war begeistert, wir wurden mit tosendem Applaus bedankt. Mir war beim Schlussakkord nach Lachen und Weinen, vor allem beim Blick in Lisi Fuchs Gesicht - sie strahlte und umarmte uns sozusagen alle mit ihrem Blick. Besser kann ein Jahr nicht beginnen!

Salzburg kann sich glücklich schätzen, diese Frau hier zu haben, die mit so viel Energie und sichtlicher Freude am Werk ist, die so viele interessante, neuartige Projekte auf die Beine stellt, die so viel für die kulturelle Förderung von Kindern und Jugendlichen tut.

Christine Deußner, 5020 Salzburg