Einreise nach Österreich nur mit österreichischem Test

Man nimmt seit nunmehr einem Jahr alle Vorgaben in Kauf, aber die neue Einreiseverordnung übersteigt offenbar meine kognitiven Fähigkeiten:

Wir sind österreichische Staatsbürger und wohnen in Bayern. Mein 10-jähriger Sohn besucht in Salzburg das Gymnasium. Zum regelmäßigen Grenzübertritt führt er alle nötigen Dokumente und Formulare stets mit. Nun reicht jedoch der wöchentliche, deutsche PCR-Test (Labordiagnostik!) nicht mehr aus. Dafür akzeptiert Österreich einen wesentlich ungenaueren - jedoch in Österreich abgenommenen - Antigentest! Nachdem Kinder nur bis zur Vollendung des 10. Lebensjahrs über die Grenze begleitet werden dürfen, frage ich mich, wie er das künftig bewerkstelligen kann. Soll ich nun mein Kind allein mit dem Fahrrad nach Oberndorf zum Testen schicken? In typisch österreichischer Manier hat man mich telefonisch im Kreise zwischen Innen-, Außen- sowie Sozialministerium und AGES geschickt. Keiner konnte mir meine Frage beantworten. Die Politik ist gefordert, diesen Unfug umgehend abzustellen!

Karin Berger, D-83416 Saaldorf-Surheim