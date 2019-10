SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger ruft geradezu verzweifelt in seinem Montag-Facebook-Video die SPÖ zur Einigkeit auf. Er scheint aber dabei ein einsamer Rufer in der derzeitigen SPÖ-Intrigen-Wüste zu sein. Es ist für einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der Jahrzehnte lang in der SPÖ mitgearbeitet hat,

einfach eine Schande, wie derzeit die "Freundschaft" in unserer Gesinnungsgemeinschaft brutal zertrümmert wird.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg