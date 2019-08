Einschränkung des Angebots

Zum Artikel "Schule muss noch viel lernen" (10. 8.), der einige Problembereiche gut zusammenfasst, müsste noch ergänzt werden, dass an Österreichs Schulen nicht nur die Förderung Benachteiligter zu kurz kommt, sondern leider auch die Begabtenförderung. Aufgrund des Spardrucks der letzten Jahrzehnte ist es u.a. zu einer deutlichen Einschränkung von Zusatzangeboten für diese Zielgruppe gekommen. In anderen Ländern gibt es z.B. wesentlich mehr Vertiefungskurse zu Mathematik und Naturwissenschaften, sog. "Science Clubs" als hierzulande.

Auch Wettbewerbe und Projekte werden z.T. deutlich besser unterstützt.

Natürlich ist es untragbar, dass viele Jugendliche am Ende der Schullaufbahn nicht einmal Grundkenntnisse vorweisen können. Ein "Sozialindex" allein wird aber nicht ausreichen, um unser Schulsystem zukunftsfit zu machen, denn ein Hochtechnologieland wie Österreich kann es sich genauso wenig leisten, seine Talente nicht ausreichend zu fördern. Als Lösung bietet sich, wie im Artikel angedeutet, eine Entwicklung des Schulsystems in Richtung mehr inhaltlicher, pädagogischer und organisatorischer Freiheit an den jeweiligen Schulstandorten. Es lebe die Vielfalt!

Mag. Markus Kerschbaumer, 8052 Graz