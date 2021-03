Einschränkungen überdenken

Es dürfte eine allgemein bekannte Tatsache sein, dass Regeln am ehesten dann befolgt werden, wenn ihre sachliche Rechtfertigung nachvollziehbar ist. Unsinnige Bestimmungen verleiten oft dazu, dass dann auch sinnvolle Maßnahmen nicht so ernst genommen werden.

Wenn ein Lehrer in der Quarantäne steckte, aber gleichzeitig in der Schule unterrichten muss, so ist dies als Aprilscherz geeignet, leider aber wahr. Wenn jemand, der schon geimpft ist, immer nur negativ getestet wurde und dann einige Tage in seiner eigenen Ferienwohnung verbringt, dies in einer vom Robert-Koch-Institut als grün eingestuften Region (z.B. Istrien) und dann trotz eines weiteren negativen Tests zumindest fünf Tage in Quarantäne gehen muss, dann kommt schnell der Gedanke an einen brüchigen Rechtsstaat. Dass viele bisherige Maßnahmen vom Verfassungsgerichtshof als rechtswidrig eingestuft werden mussten, erhöht auch nicht gerade das Vertrauen in die fachliche Kompetenz der Entscheidungsträger.

Deshalb mein Appell: So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie nötig und sinnvoll!

Dr. Ägidius Horvatits, 5020 Salzburg