Einschränkungen zu früh aufgehoben

Wir waren vergangene Woche in Cortina und Treviso. Was auffiel: Der Zutritt in Espresso-Bars, Geschäfte, Kaufhäuser, Hotels ist ausschließlich mit Grünem Pass (drei Impfungen) möglich. Anmerkung nebenbei: Preise in Hotels und Gastronomie wie vor der Pandemie.

Im Gegensatz dazu am Sonntag in einem renommierten Gasthaus nahe Salzburg:

"Bei uns brauchen's keinen Grünen Pass." Ernüchterung/Verunsicherung erfolgt danach, bei der Klage über fehlendes Personal: "In der Vorwoche waren drei Leute im Service, gestern einer in der Küche infiziert." Ist das verantwortungsvoll?

Es empfiehlt sich jetzt, vor Betreten der Gastronomie den Grünen Pass von den Wirtsleuten zu verlangen . . . ist das die Kammerlogik?







Prof. Michael Reinartz, 5020 Salzburg