Einseitige Gewalt in Barcelona

Die Berichte der letzten Tage über die Unabhängigkeitsproteste in Barcelona beschreiben die Demonstranten als die Aggressoren. Ich studiere derzeit in Barcelona und kann weitgehend das Gegenteil berichten. Aus erster Hand und durch Videos habe ich gesehen, wie die Polizei friedliche Demonstranten attackiert. Polizei-Vans fahren riskant in Menschenmassen, schwer aufgerüstete Polizisten verprügeln sitzende Demonstranten, Polizisten schießen willkürlich mit Wasserkanonen, Tränengas und (illegalen) Gummigeschossen auf Demonstranten. Außerdem haben Neonazis die Demonstranten angegriffen und schwer verletzt. Ja, die Zusammenstöße sind gewaltsam, allerdings sehr eindeutig in eine Richtung, von Polizisten und Neonazis gegen Demonstranten.





Lukas Leitinger, 5301 Eugendorf (derzeit in Barcelona)