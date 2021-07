Einseitige Preiserhöhung der Salzburg AG

Wie die Salzburg AG in einem Mail ihren Kunden mitgeteilt hat, wird der Energiepreis indexangepasst erhöht. In diesem Zusammenhang wollte ich von der SAG wissen, wieso der Preis für die Energie, welche ich mit meiner Photovoltaikanlage erzeuge und an sie liefere, nicht auch erhöht wird. Dazu noch eine weitere Anfrage, wieso ich für jede gelieferte kWh nicht einmal die Hälfte dessen bekomme, was die SAG verlangt. Der Strom hat kein Mascherl und jede erzeugte kWh fließt sofort an meinen Nachbarn. Die SAG erzielt somit ohne irgendetwas beizutragen einen Gewinn von über 100%.





Ing. Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen