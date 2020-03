Einsparungen bei den Öffis!

Nach den jüngsten Meldungen unseres Finanzministers gibt es vom Staat viele Milliarden für Hilfe in der Coronakrise. Irgendwann werden wir Steuerzahler diese berechtigten Hilfsmaßnahmen aber wieder einsparen müssen.

Wie wäre es, wenn wir mit Einsparungen im "öffentlichen Verkehr" gleich heute anfangen würden? Derzeit brauchen wir den ÖV nur in der Früh und an Abenden für die Beförderung der Berufstätigen. Während des Tages sieht man fast nur leere Busse fahren. Es gibt kaum Fahrgäste, weil diese ohnehin zu Hause bleiben.

Ich würde im ÖV in der Zeit nach dem Früh- und vor dem Abendverkehr einsparen. Man könnte die Taktfrequenz zumindest auf einen Zweistundentakt umstellen und damit Geld einsparen und zusätzlich umweltfreundlich agieren. Wir wissen nicht, wie lange diese Ausnahmesituation dauert. Man sollte aber sparsam mit den öffentlichen Ressourcen umgehen. Und jeder Kurs, der weniger gefahren wird, bringt hohe Einsparungen im ÖV.







Wolfgang Forsthuber, 5301 Eugendorf