Einsparungen sind mittelalterlich

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass in diesem Land vieles aus dem Ruder gelaufen ist. Am Sonntag gab es ein Posting auf Facebook vom Umweltministerium (Danke Frau Gewessler), wo die Leute aufgefordert wurden, sich weniger zu waschen, vor allem nicht mit warmem Wasser. Es ist nicht so lange her, da wurden angehalten, uns lang und ausdauernd die Hände zu waschen. Gilt das nun nicht mehr?

Wir sollen Strom sparen, damit für die Elektroautos genug verfügbar ist. Autos, die zum Teil aus Steuergeldern finanziert werden. Das geht nicht mehr und muss gestoppt werden! Außerdem haben wir genug Strom, wir exportieren ihn sogar!! Ich warte nur auf das nächste Posting, das mich auffordert die Wäsche im Bach zu waschen oder gar bei Kerzenlicht zu lesen. Willkommen im Mittelalter!





Mag. DDr. Gabriele Parizek, 1230 Wien