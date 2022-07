Einstieg mit Rad ist eine Zumutung

Die SN schreiben über die Tauernschleuse zwischen Böckstein und Mallnitz. Wie viele Radfahrer damit fahren usw.

Den Aussagen wegen des freundlichen hilfsbereiten Personals kann ich nicht beipflichten. Wir sind am 27. Juni am frühen Nachmittag mit drei Personen - jeder mit E-Bike und Gepäck, Gesamtgewicht von 40 bis 45 Kilogramm - mit dem Zug gefahren. Von einem Bahnbediensteten, außer bei der Kassa, ist nichts zu sehen. Der Einstieg in den Zug erfolgt über zwei Stufen - Höhenunterschied mindestens 60 Zentimeter. Das ist für eine Frau ohne irgendeine Auffahrtsrampe oder sonstige technische Hilfe nicht zu schaffen.

Man könnte ganz einfach eine Auffahrtsrampe bauen - aber leider nichts. Ich habe mindestens acht Radfahrern mit Gepäck geholfen. Für Radfahrer mit Gepäck oder Anhänger ist der Einstieg in den Zug nur mit Unterstützung zu schaffen. Es gibt vielleicht einen Mitarbeiter bei der Bahn, der - wie es beschrieben wurde - behilflich ist, der war aber nicht da! Der einzige ÖBB-Mitarbeiter muss - wenn ich es richtig gesehen habe - zuerst Fahrkarten verkaufen und dann mit dem Zug mitfahren. Ich denke, in Mallnitz läuft das ähnlich. Zumindest der Ausstieg ist gleich hoch. Man muss aufpassen, dass man sich beim Aussteigen aus dem Zug nicht verletzt. Darüber hinaus sind die Türen des Waggons zu eng (geschätzt 65 bis 70 Zentimeter). Man muss bedenken, dass man sich beim Ausstieg neben dem Rad befinden muss, um die 60 Zentimeter oder mehr wieder auf den Bahnsteig hinunter zu gelangen.

Der Einstieg mit Rad und Gepäck ist eine Zumutung. Die Bahn sollte hier sofort technisch nachbessern. Das Personal (eine Person), denke ich, kann da gar nichts machen. Eine Auffahrtsrampe aus Stahl mit verschiebbarem Übergang könnte sofort installiert werden und kostet wenig.



Peter Eder, 5751 Maishofen