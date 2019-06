Zu "Schranken gegen Müllsünder" im SN-Lokalteil vom 22. 6. 2019: Man ist doch kein "Müllsünder", wenn man den Müll zum "falschen" Sammelzentrum bringt! Ich wohne in der Stadt Salzburg 500 Meter vom Sammelzentrum Elsbethen entfernt, darf dorthin aber nichts bringen, sondern muss den Abfall zu "meinem" Zentrum durch die ganze Stadt nach Siezenheim transportieren. Manchmal liegt eine andere Sammelstelle halt besser am Weg, daher ist die Einteilung nach Gemeinden nicht zeitgemäß. Die Sammelzentren sollten auf Landesebene geregelt werden (anstatt in Abschottungs-Infrastruktur zu investieren). Zumindest sollte das Land eine liberale Annahmepolitik der Gemeindezentren unterstützen.



Herbert Braunschmid, 5020 Salzburg