Einzelfahrten sind zu teuer

Zum Leserbrief "Natürlich wirken günstige ÖV-Tarife" von Herrn Mag. Josef Kogler (13. 12. 2019): Danke für Ihren Leserbrief - ich kann Ihre Meinung nur unterstreichen. Die Aussage von unserem Salzburger Bürgermeister, dass sich nichts ändere, wenn man die Tarife der Öffis deutlich senkt, finde ich erstaunlich unrealistisch. Die Gemeinde Grödig ist ein Beweis dafür.

Die Preise für Einzelfahrten sind immer noch deutlich zu hoch. Es gibt auch Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, jedoch trotzdem ab und zu mit dem Bus fahren möchten bzw. es noch viel öfters tun würden, wären die Tarife günstiger. Es kostet immer noch eine Fahrt von Taxach-Rif in die Stadt 3,90 Euro bzw. mit der ÖBB-Vorteilscard 3 Euro - abgesehen davon, dass die Vorteilscard fast 30 Euro kostet, was sich erst rechnen muss, wenn man nur gelegentlich fährt.

So gesehen beißt sich die Katze in den Schwanz. Es werden nie mehr Menschen die Öffis benutzen, wenn die Tarife weiterhin so hoch sind. In Wien zahlt ein Senior 1,50 Euro pro Fahrt. Wenn das auch für Salzburg und Umgebung gelten würde (also mindestens bis Hallein etc.), würden sicher doppelt so viele Menschen die Öffis bevorzugen.



Ingrid Winkler, 5400 Hallein