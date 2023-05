Eisberg in Sicht!

Zu Ihrer Berichterstattung über die Koalitionsverhandlungen in Salzburg möchte ich Folgendes anmerken:

Nach der Grundsatzentscheidung der ÖVP Salzburg muss man sich die Frage stellen: Quo vadis Austria? Wenn für Landeshauptmann Haslauer die Grünen inhaltlich nicht passen, wie steht man dazu im Bund? Wenn die SPÖ unzuverlässig ist, wie steht dann wohl zur Bundes SPÖ?

Das Schiff Österreich steuert in eine unruhige See hinein. Was können wir als Passagiere noch dagegen tun, wenn die Kapitäne Nehammer und Kickl heißen? Noch ist Österreich keine Titanic, aber wie dieses Riesenschiff auf einen Eisberg steuern wir einer Kollision mit Grundrechten, mit Toleranzgedanken und Freiheitsrechten zu. Wir wollen ja nicht zu einer Insel der Unseligen werden.

Mag. Harald Trummer, 8600 Bruck