Zum Artikel im SN-Lokalteil vom 15. September 2023: Vier Küchen in der Schwarzenbergkaserne zusammenzulegen, verstehe ich. Aber widerspricht die zentrale Versorgung der Krobatinkaserne in St. Johann, der Wallner-Kaserne in Saalfelden und der Struckerkaserne in Tamsweg nicht der angestrebten Autarkie von Kasernen? Die Standorte in den Bezirken würden tägliche Transporte erfordern.

Kann man nicht mit zentraler Planung, Einrichtung, Ausstattung und Wareneinkauf ebenfalls Synergien erzielen?

Ich weiß, dass heute das Zukaufen von Mischgemüse, Vorfertigen, Abkühlen und Finalisieren im Dampfgarer, als frisch gekocht durchgehen, obwohl sie das nicht sind. Wahrscheinlich schmeckt es trotzdem gut. Selbst Gastwirte gestehen, dass sie einen Kartoffelsalat nicht mehr selbst machen.

Probieren Sie einmal eine Gulaschsuppe im Gasthaus und bilden Sie sich eine Meinung. Ich habe eine namhafte österreichische Gulaschsuppe aus der Dose probiert und würde sie wiedererkennen.

Die Gulaschkanone unseres Bundesheers ist legendär. Sie wissen mit großen Mengen umzugehen. Das schadet dem Gulasch nicht. Auf Volksfesten bekamen sie auch Applaus dafür.

Die "Eiserne Reserve" ist für ein Heer wichtig. Als ich Grundwehrdienst hatte, bekamen wir eine Ration Schokolade, die bereits weißstichig und sehr hart war. Aber darüber beschwere ich mich nicht, denn sie war noch in Ordnung, was für die Aufbewahrungskompetenz des Bundesheers spricht.

Nach meinen Informationen sind diese Reserven 40 Jahre alt.



Peter Krismer, 5020 Salzburg