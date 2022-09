Elektrisches Golfcart statt Fiakerpferde

Stadtrundfahrten per Pferdekutsche sind extrem anachronistisch. Die Belastungen für die Tiere - klimatisch jedes Jahr ansteigend - sind mit heutigen Vorstellungen von Tierschutz nicht vereinbar. Und die Hinterlassenschaften der Tiere auf Ihren Routen machen den Aufenthalt in den Altstadtgassen nicht wirklich angenehmer und reizvoller. Schon vor zehn Jahren haben wir unsere Stadtrundfahrt in der wunderschön wiedererstandenen Stadt Danzig in einem elektrischen Golfcart genossen. Fast geräuschlos, schmal genug für unsere Altstadtgassen, persönlich genug für den anspruchsvollen Reisenden.

Diese Fahrzeuge müssen nicht einzeln handgefertigt werden und sind somit vergleichsweise kostengünstig in der Beschaffung, damit auch relativ kostengünstig für den Besucher. Der Charme einer Pferdekutschenfahrt kann nicht in Abrede gestellt werden. Wie wär's mit der alten Hellbrunner Allee? Eine Perlenkette von sehenswerten Schlössern und Schlösschen, Hellbrunn als Ziel- und Wendepunkt mit einer der Hauptattraktionen der Stadt und ansprechender Gastronomie, für Mittagessen ebenso wie für Kaffeejausen. Der Weg dorthin führt über pferdegerechte, unasphaltierte Trassen, von alten Bäumen beschattet. Ein touristisches Produkt, dass mit der Fiakerfahrt durch die Altstadt zweifelsfrei mithalten kann.

Kurt Beyer, 5020 Salzburg