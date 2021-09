Elektrobusse mit erhöhten Takten

Was wäre wenn: Die Streckenführung fast gleich bliebe? Die Eisenbahnschienen demontiert werden und eine asphaltierte Fahrbahn auf dem vorhandenen Gleiskörper entstehen würde? Man 100% elektrifizierte Busse mit Wechsel-Akkus von einem österreichischen Hersteller einkaufen würde? Die bestehenden Bahnhöfe mit Akku- Wechsel-/Ladestationen ausgerüstet würden?

Die Kosten dafür wären im Gegensatz zum ständigen Weiterwursteln mit dem antiquierten Schmalspurkonzept verschwindend gering.

Die asphaltierte Fahrbahn für diese Elektrobusse könnte unmittelbar nach einem Hochwasser wieder benutzt werden, da die Unterspülungen keinen bleibenden Schaden am Straßendamm hinterlassen würden. Siehe Erfahrungen bei den Bundesstraßen.

Bei diesen Bussen würde durch das viel geringere Eigengewicht nur ein Bruchteil der Energie verbraucht werden. Dadurch würden die Emissionen ebenfalls maßgeblich reduziert. Sofortige 100% elektrische Lösung ohne Oberleitungsverluste (ohne 50 Mill. Investition). Die Taktzeiten im Ballungsraum könnten mit Bussen spielend leicht und ohne größere Investitionen kurzfristig erhöht oder reduziert werden.

Die bestehenden unzähligen Halteschranken müssten nur mehr sehr kurzzeitig geschlossen werden, da die Busse viel schneller beschleunigen und kürzere Bremswege hätten.

Wir hätten im Pinzgau endlich eine echte leistungsfähige und schnelle Nahverkehrslösung! Krimml und Kaprun könnten ohne gröbere Investition einfach und kostengünstig mit eingebunden werden. Es wäre eine weltweit einzigartige und umweltbewusste, neue Nahverkehrs Lösung.

Darüber nachdenken sollte man jetzt sofort, bevor man schlecht investiertem Geld gutes Geld hinterherwirft.

In einem Land, in dem weiterhin sinnlose Kreisverkehre und Handelsbetriebe an unseren grünen Ortsrändern errichtet und geplant werden, bleibt so etwas erfahrungsgemäß eine Illusion.



Alfred Rodlsberger, 5721 Piesendorf