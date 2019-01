Vergessen wird bei den ganzen Diskussionen um die Elektromobilität wohl, dass auch die Atomenergie einen massiven Beitrag zum Klimawandel leistet, zwar nicht durch die CO2-Emission, aber es wird ja Uran sozusagen "verbrannt" , das heißt, dass es keine regenerative Energie ist. Die schnellste praktische Möglichkeit zur Reduzierung der CO2-Emissionen hatten wir doch schon bei der ersten Erdölkrise - Umbausätze für bivalenten Benzin und Gasbetrieb, wobei das Erdgas so schnell wie praktisch machbar durch Wasserstoff ersetzt wird, wobei Wasserstoff sowohl in die vorhandenen Gasleitungen eingespeist werden kann und andererseits auch in Flaschen abfüllbar und damit auch lagerbar, transportabel und über das Tankstellennetz und über auch bestehende Gasnetze handelbar wäre. In Italien fahren z. B. über 40.000 Fahrzeuge mit Gas. Die Erzeugung über Elektrolyse könnte jederzeit mit Überschussstrom durch Solar-, Wind- und Wasserkraft bewerkstelligt werden.



Ing. Werner Hofmann, 5020 Salzburg