Elektromobilität ist eine Lösung

Zum Brief an die SN "Elektromobilität wirklich Lösung?" (Peter Krismer, 7. August):

Sehr geehrter Herr Krismer, Sie haben in vieler Hinsicht Recht. Elektroautos sind heute noch teurer als Verbrenner, das Verbot dieser ist beschlossene Sache. Wasserstoff ist für den Verkehr nicht ausgereift, gerade in der Verteilungsproblematik. Günstigere kleinere Elektroautos werden aus China kommen, aber nicht nur. Stellt sich die Frage, was klein und was günstig ist. Die Angebotswelt, die wir bei den Verbrennern vorgefunden haben, wird es so schnell nicht mehr geben. Aber man muss ein E-Auto anders bewerten, hier sind die Gesamtkosten ein wichtiger Faktor. Mein persönliches Beispiel: Wir haben 2020 einen VW e-up gekauft, Kostenpunkt abzüglich der Förderungen rund 17.000 Euro. Reichweite WLTP 260 km, im Sommer sind es mehr, im Winter weniger. Verbrauch circa 12 bis 13 kW/100km. Da wir ausschließlich über die eigene Photovoltaik-Anlage laden, entstehen hier nominell keine Kosten außer der entgangene Strom-Einspeise-Tarif, der zu vernachlässigen ist. Außer einem Scheibenwischergummi-Wechsel gab es keinerlei Service- oder Werkstattkosten in den letzten drei Jahren. Würde ich heute vor der Wahl stehen, was ich kaufen sollte, wäre es immer ein E-Auto. Zur Zeit ist es wahrscheinlich angemessen, ein kleines zu kaufen und für die Urlaubsreisen eines mit größerer Reichweite bei einem Carsharing-Verein auszuborgen oder mit dem Zug zu verreisen.

Zu Ihrer Sorge bezüglich der Batterien: Ja, die Forschung daran ist nicht abgeschlossen und wird es niemals sein. Geforscht wird immer, die Dinge verbessern sich kontinuierlich. Die Wiederverwertung der Batterien ist schon lange geklärt, Second-Life Konzepte gibt es viele, ich erinnere an die neuen Ladestationen in der Mooncity Salzburg, in der solche in hohem Maße eingesetzt werden, das Recycling ist ebenfalls geklärt. In den E-Auto-Batterien stecken wertvolle Rohstoffe, vor allem die Elemente Lithium, Kobalt, Kupfer, Nickel und Mangan. Auch Aluminium, Stahl und Kunststoffe finden sich in den Akkus, hinzu kommen die Bestandteile von Platinen oder Kabeln. Aluminium und Kupfer lassen sich in Reinform gewinnen, zudem ein hoher Anteil von Graphit, Mangan, Nickel, Kobalt und Lithium. Insgesamt liegt die Recycling-Quote bei maximal 96 Prozent. Das Problem: Es gibt noch zu wenige Batterien für einen effizienten Recycling-Prozess, das wird erst in den nächsten zehn Jahren richtig anlaufen. Aber geklärt ist das allemal.

Sehr geehrter Herr Krismer, ich verstehe Ihre Zweifel, gerade die Politik erschwert mit populistischen Falschaussagen (zum Beispiel zu e-Fuels, wo sich die Autoindustrie eindeutig distanziert) persönliche Entscheidungen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe diesen Schritt hin zur E-Mobilität keinen Moment bereut.







Leo Fellinger, 5201 Seekirchen