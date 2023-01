Elementare Bildung muss tiefgreifend reformiert werden

Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung (SN vom 10. 1. 2023, "Frauen in der Arbeitswelt benachteiligt")? Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag (SN vom 11. 1. 2023, "Sozialpartner fordern jährliche Milliarde für Kinderbetreuung" "Ein ,Turbo' für Vereinbarkeit")?

Als ausgebildete Sonderkindergartenpädagogin und Leiterin einer viergruppigen Tagesbetreuungseinrichtung bin ich tagtäglich mit den Schwierigkeiten im Elementaren-Bildungsbereich konfrontiert. Schon jetzt ist es kaum möglich, gut ausgebildetes Personal zu finden. Wir haben keine "Springerin", die Krankheitsfälle im Team abfedert. Fortbildungsveranstaltungen besuchen zu können, ist eine organisatorischen Herausforderung, obwohl diese (16 Stunden je Päd. und Kindergartenjahr) gesetzlich vorgeschrieben sind. Den Vergleich mit Pädagogen/-innen im schulischen Dienst können wir nicht einmal wagen, zu groß sind die dienstrechtlichen Unterschiede (Vorbereitungszeit, Ferienzeiten, Bezahlung . . .). Und das, obwohl auch wir nach einem bundesländerübergreifenden "BildungsRahmenPlan" arbeiten und unsere Bildungsarbeit immer aufwendiger zu dokumentieren ist.

Ich liebe die Arbeit mit Kindern, und bin bereits seit fast 30 Jahren in diesem Beruf tätig. Ich weiß, wie herausfordernd es ist, dem jungen Kind eine auf seine Bedürfnisse abgestimmte, außerfamiliäre Betreuung anbieten zu können (wobei in unserer Einrichtung das Eintrittsalter bei eineinhalb Jahren liegt!). Nur eine qualitativ hochwertige Betreuung kann gewährleisten, dass Kinder dabei keinen Schaden nehmen. Nur eine qualitativ hochwertige Betreuung stellt sicher, dass Kinder all ihre Ressourcen entwickeln können.

Es braucht in meinen Augen dringend eine tiefgreifende Reform der elementaren Bildung, einschließlich einer umfassenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Ich fordere von der Politik, endlich den Qualitätskatalog des Charlotte-Bühler-Instituts "Mehr Qualität für Kinder" aus dem Jahr 1996 (Nachdruck 2006) ernst zu nehmen und die Voraussetzungen zu schaffen, damit die "Konventionen für die Rechte der Kinder in Krippen" (erstellt von der Pikler-Lózy-Gesellschaft Ungarn) umgesetzt werden können. Bevor diese "politischen Hausaufgaben" nicht erledigt sind, darf ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gar nicht zur Diskussion stehen.

Man wird Übergangslösungen brauchen. Warum also nicht den Eltern mehr finanzielle Unterstützung bieten, wenn sie ihr Kind bis zum Kindergarteneintritt selbst betreuen? Warum nicht diese Betreuungszeiten besser in der Pension anrechnen? Warum nicht Sekretärinnen in der Verwaltung einsetzen, damit pädagogisch ausgebildetes Personal für die Arbeit mit dem Kind frei wird?

Bitte keine neuen Einrichtungen aus dem Boden stampfen, für die es kein Personal gibt! Bei uns ist die Situation bereits jetzt überaus angespannt.

Um die Herausforderungen der Zukunft lösen zu können, braucht es vor allem gesund entwickelte Kinder. Mütter nur schnell für die wirtschaftlichen Interessen freizuspielen, ist kurzfristig gedacht und vergrößert unausweichlich die Problematik in der Zukunft.



Elisabeth Stummer, 5082 Fürstenbrunn/Grödig