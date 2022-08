Elementare Bildungseinrichtungen sind keine Notlösungen

Zu "Jedes Kind, das ihn braucht, soll einen Betreuungsplatz haben": Frau Jan sagt, man müsse "Polizei spielen", damit nur jene Kinder "mit Bedarf" unter drei Jahren einen Betreuungsplatz bekämen. Wer (gemeint sind wohl Mütter) "die Gelegenheit hat, sollte am Anfang bei den Kindern bleiben. Die ersten drei Jahre sind so prägend." Ja, die ersten Jahre sind prägend. Kinder profitieren ihr Leben lang von einem liebevollen Zuhause und einer sicheren Bindung zu ihren Bezugspersonen. Elementare Bildungseinrichtungen sind jedoch keine Notlösungen für Eltern, die beide wegen des Geldes arbeiten müssen. In einer Krabbelgruppe wagen Kinder bereits ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit, sie lernen vom Umgang mit anderen Kindern, von geregelten Strukturen und Tagesabläufen sowie von kompetenten und liebevollen Pädagoginnen und Betreuer/-innen. Insbesondere die sprachlichen und motorischen Fähigkeiten werden massiv gefördert.

Ein flächendeckendes Angebot an leistbarer Kinderbetreuung bietet Kindern sichere Strukturen und Entfaltungsräume und trägt wesentlich zur Gleichstellung der Geschlechter bei, entlastet Familien, leistet einen Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und dient der Minimierung von Frauenarmut.



Mag. Julia Hüttinger, 5020 Salzburg