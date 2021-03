ELGA bringt den Ärzten und Versicherten Vorteile

Derzeit hagelt es Kritik wegen der Verknüpfung der Gratis-Selbst-Tests mit ELGA. Anscheinend gibt es tatsächlich 300.000 ELGA-Verweigerer, welche sich aus welchen Gründen immer von ELGA insgesamt oder der e-Medikation abgemeldet haben. Mit ELGA gibt es endlich ein System, welches im Endausbau sowohl den behandelnden Ärzten als auch den Versicherten viele Vorteile bringen würde. Leider wird diese Einrichtung bis dato nicht durchgehend genutzt.

Als positives Beispiel sei die bei allen Ärzten einsehbare Medikation, eine rasche und sichere Darstellung von Befundungsdaten oder beim Versicherten auch die Übersicht über die erfolgten Behandlungen genannt.

Was immer die Gründe waren, dass sich eine derart hohe Anzahl an Versicherten für eine Abmeldung von ELGA entschieden haben - von besonderem Weitblick getragene Überlegungen konnte dies jedenfalls nicht sein. Datenschutz-Bedenken mögen in vielen anderen Bereichen ihre Berechtigung haben, an dieser Stelle könnte man diese mit dem Prädikat "kontraproduktiv" titulieren. Aktuell gäbe es mit ELGA ein bestens geeignetes Instrument für ein zentrales Impfregister mit allen Ausbauvarianten in Bezug auf den elektronischen Impfpass, welchen wir künftig wohl in vielen Bereichen als Zutrittsberechtigung oder was immer sonst benötigen werden.







Ernst Maier, 6395 Hochfilzen