Eltern müssen draußen bleiben

Es ist nicht zu fassen: Da laufen in ganz Österreich, ja in ganz Europa die Coronabeschränkungen aus und ausgerechnet in der Red-Bull-Akademie in Salzburg-Liefering wird es (Stand 20. 4. 2022) den Eltern verwehrt, ihren Knirpsen und Mädchen bei den zahlreichen Fußball-Jugendturnieren und Meisterschaftsspielen wegen Corona auf die Beine zu schauen.

In den diversen Stadien drängen sich Zehntausende ohne Maske eng aneinander, um die Matches zu verfolgen. Anders an der Red-Bull-Akademie. Hier schmiegt man sich in den Saalachauen an Maschendrahtzäune, um ein paar Pässe, Schüsse oder Paraden von den Kindern zu erhaschen. Dies ist eine krasse Missachtung der Eltern, die Woche für Woche mehrmals ihre Jüngsten zu Trainings und Spielen chauffieren und dafür Sorge tragen, dass dieser Sport von unten her eine Basis findet.



Josef Planer, 5020 Salzburg