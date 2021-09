Eltern überschätzen ihre Fähigkeiten

Dass viele Eltern Angst um die Gesundheit ihrer Kinder haben, wenn diese demnächst in der Schule wieder auf ihre Mitschüler treffen, kann ich bis zu einem gewissen Maß verstehen (dass allerdings einige dieser Mitschüler von einer Urlaubsreise mit ihren Eltern aus dem Ausland zurückgekehrt sind und sich womöglich angesteckt haben, steht auf einem anderen Blatt).

Völlig unverständlich sind mir allerdings die hohen Abmeldungszahlen vom Schulunterricht (aktuell in Salzburg: Vervierfachung der Zahlen). Wissen diese Eltern eigentlich, was sie ihren (Volksschul-)Kindern damit antun? Kein gemeinsamer Schulweg samt Trödeln auf dem Heimweg (ja, es gibt noch Kinder, die nicht mit dem Schulbus fahren); keine Schulfreundschaften mehr; kein Ausmachen für gemeinsame Aktivitäten am Nachmittag usw.

Ganz aktuell hat die Salzburger Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt darauf hingewiesen, dass Eltern für den häuslichen Unterricht keine Ausbildung brauchen. Das schlägt doch dem Fass den Boden aus! Für jede noch so kleine Tätigkeit braucht man im überbürokratisierten Österreich einen Abschluss, eine Ausbildung, einen Gewerbeschein - nur wenn man sich dem wichtigsten Gut unserer Gesellschaft, den Kindern, widmet, geht das einfach so?

Viele Eltern - vor allem werden es Mütter sein - überschätzen ihre Fähigkeiten. Wozu braucht es dann für Lehrer eine jahrelange Ausbildung (etwa an der PH), wenn jeder ohne Ausbildung einfach Kinder unterrichten kann?

Ich weiß, wovon ich schreibe: Ich bin selbst ausgebildeter Volksschullehrer, habe zusammen mit meiner Frau drei Kinder großgezogen (die gern in die Schule gingen), war - bis zur Pandemie - jahrelang Lesepate an der örtlichen Volksschule und habe aktuell zwei Enkelinnen im Volksschulalter. Wenn ich Jana und Flora am ersten Schultag von der Volksschule Thumersbach abholen werde, sind sie glücklich und haben sicher viel zu erzählen.

Und - Hand aufs Herz: Welches Kind ist nicht froh, einmal ein paar Stunden den - oft genervten und überforderten - Eltern entflohen zu sein?

Für mich gibt es nur eine Konsequenz: Einführung einer Schulpflicht (wie in Deutschland). Ich befürchte allerdings, dass die Politik dafür zu feige ist - irgendwann sind ja wieder Wahlen!



Mag. Wolfgang Neubacher, 5203 Köstendorf