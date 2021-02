Emanzipation nicht wirklich verstanden

Zum Bericht "Die Pandemie drängt Frauen in die Teilzeit" von Stefanie Schenker am 1. Februar 2021. Derzeit lautet die einzige Empfehlung zur Bekämpfung von Altersarmut bei Frauen, möglichst lang vollerwerbstätig zu sein - und zwar in keinem der klassischen Frauenberufe. Wer dies für den einzig richtigen Ansatz hält, hat Emanzipation - die gesellschaftliche Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frau mit dem Mann - nicht verstanden. Aufgrund unbezahlter und steuerlich nicht erfasster Care-Arbeit, die mehrheitlich den Frauen zufällt, quälen sich ebendiese mit einem beschämend geringen Pensionsanspruch durch ihren Lebensabend. Es wäre wegen der steigenden Zahl teilzeitbeschäftigter Frauen an der Zeit zu erkennen, dass sich Familienarbeit weder auf das Wochenende reduzieren noch gänzlich und lückenlos auslagern lässt.

Gleichstellung beginnt nicht erst, wenn Frauen in Männerberufen gleich viel wie männliche Kollegen verdienen, sondern wenn Frauen in Frauenberufen die gleichen Verdienstmöglichkeiten haben wie in Männerberufen.



Melanie Krispel-Bein (47 Jahre, 4-fache Mutter, geringfügig beschäftigt), 8354 St. Anna