Empfehlung: sich über Wolfsforschung informieren

Frau Dr. Parizek, Sie beziehen sich in Ihrem Leserbrief (SN vom 30. 6. 2020) auf die Kolumne von Herrn Messner und stellen so wie er fest, ein Leben ohne Wolf ist vorstellbar, aber eines ohne Schmetterlinge, Singvögel und Insekten nicht. Ich vermute allerdings, dass oben Genannter die Wölfe in unseren Alpen meinte und nicht die im Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn, wo sie in Gehegen gehalten werden. Sie ziehen nämlich gleich im zweiten Satz die Wölfe dort als Beispiel heran.

Dabei scheint mir einiges unklar in Ihren Schlussfolgerungen: Was hat der Wolf ursächlich mit dem Überleben von Schmetterlingen, Vögeln etc. zu tun? Ich glaube, für deren Existenz sind sehr wohl andere Komponenten ausschlaggebend wie intakte Umwelt, Vermeidung von Pestiziden und noch einiges mehr. Weiters scheinen Sie stolz darauf zu sein, sich mit Dr. Kotrschal "über längere Zeit" einen

"Schlagabtausch" geliefert zu haben , was die kanadischen Timberwölfe in seinem Wolfszentrum betrifft. Liebe Frau Dr. Parizek , diese werden nicht in Europa ausgesetzt, wie Sie vermuten, und sie zeugen auch keinen Nachwuchs, da alle Tiere - auch die Hunde - ausnahmslos kastriert werden. Also, keine Angst vor freilaufenden kanadischen Riesenwölfen, auch nicht vor streunenden Hybriden.

Wenn Sie sich schon mit einem weltweit anerkannten Wolfsforscher auseinandersetzen wollen, dann sollten Sie doch vorher mal in persona das Zentrum in Ernstbrunn ansehen, an Führungen teilnehmen, die Wolfsbetreuer/-innen befragen und vielleicht sogar in einem speziell dafür vorgesehenen Gehege speziell dafür vorgesehene Wölfe kennenlernen. All dies habe ich selbst schon zwei Mal erleben dürfen und ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen. Allerdings kostet die Chose schon etwas, womit wir beim lieben Geld wären, das Sie so gerne an Kinder verteilen wollen, Geld, das in die Wolfsforschung fließt, was Ihrer Meinung nach besser den Kindern (welchen eigentlich, die in Österreich, Europa oder gar der ganzen Welt?) zukommen sollte.

Mich wundert dabei schon sehr, dass eine dreifache Akademikerin so gar nichts für Forschung übrig hat. Oder bezieht sich das nur auf die Verhaltensforschung? Eine abschließende Frage bleibt mir noch: Geben Sie die Hälfte Ihres sicher nicht zu geringen Einkommens als Spende für diverse Kinderorganisationen her?



OStR. Mag. Brigitte Schamberger, 4681 Rottenbach