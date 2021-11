Anscheinend hält Wilfried Haslauer nichts von wissenschaftlichen Erkenntnissen, hier im Speziellen, was die Aussagen der Virologen betreffen. Herr Landeshauptmann! Bildung ist notwendig, gerade in einer öffentlichen Funktion. Wissenschaftliche Erkenntnisse der Lächerlichkeit preis zu geben, wenn Sie sagen "Virologen würden Menschen aus Schutz vor einer Infektion am liebsten einsperren, bis sie verhungern oder verdursten." Ja, solche Aussagen wie diese, nährt unsere Empörungskultur! Gott sei Dank, leben wir noch in einer Demokratie. Da lobe ich mir das Buch von [Stéphane Hessel] "Empört Euch"! Treten Sie einfach zurück!! Danach brauchen Sie sich nicht mehr entschuldigen, was Sie sagen und vor allem - was Sie denken -.

Bei diesen steigenden Infektionszahlen ist es unverantwortlich, Ihnen Herr Landeshauptmann, mit Ihren Überzeugungen weiterhin eine Stimme zu geben."





Elisabeth Buggenig, 5020 Salzburg