Empörung über Blümels Handeln

Andreas Koller hat mit seinen ausgewogenen Standpunkten "Gefährliches Spiel", SN v. 7. 5.) und "Missbrauchte Macht, fehlende Alternativen", SN v. 8. 5.) erneut unter Beweis gestellt, dass er einer der besten innenpolitischen Journalisten Österreichs ist. Seine schonungslosen Analysen sind genial und der Befund, wonach "die obersten Organe auf die Bundesverfassung nicht nur vereidigt sind, sondern diese gefälligst auch zu befolgen haben" ist eine Tatsache. Im Übrigen ist der Umstand, dass sich der Finanzminister "erst dann dazu bequemt, einer vom Verfassungsgerichtshof angeordneten Aktenlieferung an den U-Ausschuss nachzukommen, wenn ihm der Bundespräsident mit der zwangsweisen Durchsetzung droht", eine unfassbare Provokation und im Endeffekt ein Verstoß gegen die Rechtsordnung. Nicht unerwähnt bleiben sollte in diesem Zusammenhang, dass in Österreich ein Mitglied der Bundesregierung das erste Mal mit einem Exekutionsantrag konfrontiert wurde, sodass sich selbst renommierte Verfassungsjuristen über das Handeln des Finanzministers empörten.

Wenn man zusammenfassend die blamablen 86 Gedächtnislücken des Finanzministers im Rahmen der Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss und sein Problem mit Zahlen betrachtet, ist meines Erachtens Gernot Blümel als Minister der Republik längst untragbar geworden. Ich denke, dass dies auch der überwiegende Teil der Bevölkerung so sieht und Andreas Koller hat natürlich Recht, dass in moralischer Hinsicht in der Politik dringend ein Neustart erforderlich ist.

Herbert Stocker, 5020 Salzburg