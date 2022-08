Empörung war zu erwarten

Es ist im Grunde nicht erstaunlich zu lesen, wie groß die Empörung über eine Jungfrauenweihe ist. Warum aber regt sich niemand auf, wenn ein Mann oder eine Frau ins Kloster geht oder wenn ein Priester geweiht wird? Christus selbst sagt ja, dass es Menschen geben wird, die um des Himmelreiches Willen auf die Ehe verzichten werden. Und als Nachsatz dazu: Wer es fassen kann, der fasse es. Also, er wusste, dass das von vielen Menschen nicht verstanden wird und so ist es auch heute.

Ich könnte mir sogar denken, dass diese junge Frau, die sich die Jungfrauenweihe wünscht, für so manches Mädchen ein Zeichen ist, dass es auch noch andere Dinge im Leben gibt, für die es sich zu leben lohnt.





Traudl Sailer, 5061 Elsbethen