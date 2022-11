EMRK ist unser Grundpfeiler

Während in anderen Ländern Menschen gerade im Kampf für ihre Rechte Gefängnis, Folter und Tod in Kauf nehmen, genießen wir das Privileg und den Schutz der Europäischen Menschenrechtskonvention als einen Grundpfeiler unserer Demokratie. Die in der EMRK verankerten unteilbaren, unveräußerlichen und universellen Menschenrechte aus wahltaktischen oder anderen Erwägungen heraus in Frage zu stellen, gleicht einer moralischen Bankrotterklärung. Mögen auch hier die Worte unseres Herrn Bundespräsidenten über Österreich gelten: Wir sind nicht so.



Dr. jur. Ines Eberl-Calic, Mitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte, 5026 Salzburg