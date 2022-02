Ende der Lehrzeit!?

Impfpflicht mit Strafandrohung, Impflotterie und wohl auch Gratistesten gehen wie eine Lehrzeit dem Ende zu, wie es auch so manche vorausgesagt haben. Viel nervöser Rauch ist unterdessen aufgestiegen, die Politik hatte es ja eigentlich nie anders gewollt, so hört es sich nunmehr an, also könne auch niemand schuld an diesen - zuvor offensichtlich unausgereiften - Ideen sein, höchstens irgendwelche Experten, aber das wäre nur eine reine Vermutung. "Wir haben uns geirrt!", muss daher auch niemand einbekennen, ohnehin eine eher aussterbende Aussage.

Erfreulich ist, dass die für die Impflotterie vorgesehene Milliarde noch da sein müsste und somit hoffentlich eine gut überlegte Verwendung finden wird. Ja, irren ist menschlich! Und "man höre auch die andere Seite" empfahlen bereits die alten Römer. Möchte nur hinzufügen, bitte das doch (öfters) zu tun und "möglichst früh- oder rechtzeitig".







Karl Brunner, 9020 Klagenfurt