Ende des Leerstands ist nicht in Sicht

Zu "Seniorenheim halb leer: Hallein will Pflegekräfte aus Kolumbien":

Der Artikel vom 3. 8. 2023 gesellt sich zu vielen anderen der gleichen Art. Ein Leerstand der immens teuren Art, eine ganze Menge Vermögensverschleuderung. Und kein Ende in Sicht, österreichweit. Alternative Nutzung: z. B. Vermietung der leeren Räume an Private oder als Werkswohnungen. Mitunter hält sich der Aufwand für bauliche Anpassungen in Grenzen (Garçonnièren, WG?).

Die Akademisierung des Pflegeberufs wird das Problem noch verschärfen. Und: Welchen Titel haben Tausende zu Hause pflegende eigene Angehörige?



Georg Maislinger, 5141 Moosdorf