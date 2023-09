Endlich geht alles wieder schnell

Dank einer weitsichtigen Regierung darf nun bald wieder schneller gefahren werden. Frau Marlene Svazek hat wahrscheinlich klar erkannt, dass der Schadstoffausstoß des Verkehrs sinkt, wenn Autos bei höherer Geschwindigkeit nicht mehr so lange unterwegs sein werden.

Klimakleber sollten diese neue Physik, schnell = gut, anerkennen und Ihre Behinderungen aufgeben. Normale Autofahrer können dann hoffentlich wieder so schnell fahren wie Sie wollen. Auch Franz Herr Hörl hat sofort erkannt, dass Salzburg hier Vorreiter ist. Zum Beispiel für eine effiziente Anreise in Tiroler Skigebiete. Mit hoher Geschwindigkeit so kurz als möglich auf der Inntalautobahn unterwegs zu sein ist das Ziel. Hoffentlich kommt auch der grüne Verbrennungsmotor bald, damit jeder Normale einen noch größeren Beitrag zu einer endgültigen Klimakatastrophe leisten kann. Denn dann haben wir den Punkt erreicht wo wahrscheinlich vor lauter Hitze oder Überflutungen wirklich nichts mehr geht.

Erich Grossar, 5324 Faistenau