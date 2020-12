Endlich mehr Tierschutz in der Stadt

Sehr erfreut habe ich am 17. 12. 2020 gelesen, dass die Fiakerpferde ab dem Sommer 2021 hitzefrei ab 30 Grad bekommen und diese Temperatur nicht wie bisher üblich in Freisaal, sondern direkt am Residenzplatz gemessen werden wird. Endlich beginnt die Stadtpolitik im Sinne der Tiere zu handeln.

Dass sich für ein Verbot ab 2023 keine Mehrheit gefunden hat, ist jedoch mehr als bedauerlich - andere Städte machen es schon lange vor und erst kürzlich wurde sogar in Rom ein Fiakerfahrverbot beschlossen. Salzburg sollte sich nicht gegen den Fortschritt sperren. Tierleidfreie Transportmittel liegen eindeutig im Trend.





Alexandra Nobis, 5026 Salzburg