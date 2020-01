Endlich Ministerin mit Migrationshntergrund

Ein dreifaches Willkommen an unsere neue Ministerin Alma Zadic.

1. Sie ist vom Fach.

2. Sie ist eine Frau.

3. Sie ist in einem Land geboren, woher viele österreichische Zuwanderer kommen und somit auch an diese ein Signal, was alles möglich ist.

Wir sind ein Zuwanderungsland und das darf, nein, das sollte sich auch in unserer Regierung zeigen. Endlich ist das möglich geworden. Danke den Grünen! Und danke, dass sie mit Rudi Anschober auch einen in die Regierung geholt haben, der die Generation 50 plus repräsentiert.

Alles Gute unserer jungen, ambitionierten Mannschaft. Auf dass sie Österreich zukunftsfit mache und mit den Grünen endlich wirklich ein neuer Stil in der Politik einkehrt.





Gertrud Schöffl, 4846 Reldham